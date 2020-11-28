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Коронавирус Covid-19

Учёные рассказали, насколько опасны 12 тысяч мутаций коронавируса

Для исследования влияния изменений вируса на степень его заразности генетики создали модель эволюционного древа вируса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Учёные Университетского колледжа Лондона исследовали мутации коронавируса и оценили их опасность

Учёные Университетского колледжа Лондона исследовали мутации коронавируса и оценили их опасность

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа учёных исследовала более 12 тысяч мутаций коронавируса и пришла к выводу, что ни одна из них не увеличивает риск распространения болезни. Результаты научной работы описаны в статье на портале Nature Communications.

Специалисты отметили, что коронавирус может мутировать при размножении, при воздействии иммунитета заражённого и при взаимодействии с другими вирусами. В своём исследовании генетики из Великобритании под руководством Франсуа Балу из Университетского колледжа Лондона проанализировали образцы вируса от более чем 46 тысяч человек, собранные в конце июля.

Также в исследовании сообщается, что первое изменение коронавируса было зафиксировано в начале марта после распространения в Европе штамма с мутацией в гене S, который отвечает за производство белков в части оболочки, не пропускающей вирус в организм.

Сейчас мутация D614G наблюдается почти во всех вариантах коронавируса нового типа. Судя по ее быстрому распространению, она может сделать коронавирус заразнее от 2,5 до 8 раз. Однако результаты исследования опровергли известную ранее информацию. Созданная учёными модель эволюционного древа вируса показала, что ни один из исследованных вариантов не помогает SARS-CoV-2 быть более заразным, а большинство мутаций, в том числе D614G, оказались нейтральными.