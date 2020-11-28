В Тайване парламентарии закидали премьер-министра страны свиными потрохами

В Тайване начались протесты на фоне ввоза американской свинины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты крупнейшей оппозиционной партии Тайваньского парламента KMT забросали премьер-министра Су Чжэньчана свиными кишками и другими потрохами в знак протеста из-за разрешения ввозить в страну свинину из США.

В августе правительство Тайваня отменило запрет на импорт американской свинины и говядины, надеясь, что США заключит двустороннее соглашение о торговле. Оппозиция Тайваня, граждане и фермеры возмущены поставками мяса из США, поскольку в американскую свинину добавляют стимулятор роста рактопамин. Общество считает его опасным для здоровья.

В пятницу, 27 ноября, Су Чжэньчан выступал с отчётом в парламенте, но депутаты принесли в зал заседаний пакеты с требухой, и начали бросать свинину в премьера, обвиняя его в смене политики относительно ввоза мяса с рактопамином. Ранее Су Чжэньчан даже носил футболки со словами протеста против импорта мяса из США.

Рактопамин запрещён также в России и Евросоюзе, поскольку он может вызвать у человека сердечные заболевания, тахикардию, тремор, головную боль, повышение давления, а также спазмы в мышцах.