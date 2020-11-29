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«Массовое мошенничество»: Трамп допустил причастность Минюста и ФБР к фальсификациям на выборах

Американский лидер заявил, что республиканцы располагают доказательствами фальсификаций
Источник:kp.ru
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Действующий американский лидер Дональд Трамп допустил, что сотрудники Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР) могут быть причастны к масштабным фальсификациям на прошедших накануне выборах.

«Это массовое мошенничество. Что ФБР и Министерство юстиции? Не знаю, может быть, они причастны ... Эти выборы были сфальсифицированы, СМИ не хотят об этом писать», - заявил глава Белого дома в ходе интервью телеканалу Fox News.

По его словам, республиканцы располагают доказательствами массовых фальсификаций на выборах.