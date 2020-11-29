Российская участница «Детского Евровидения» Софья Феськова заняла десятое место

Софья Феськова Фото: Instagram.com

Победительницей «Детского Евровидения», которое состоялось в Польше в формате телемоста в воскресенье, 29 ноября, стала представительница Франции Валентина Тронель. В финале конкурса француженка выступила с песней J'imagine (Я представлю себе).

Валентина Тронель Фото: Instagram.com

По результатам голосования профессионального жюри и зрителей Валентина набрала 200 баллов.

На втором месте оказалась представительница Казахстана Каракат Башанова. Тройку лидеров замкнула представительница Испании Солеа.

Российская участница Софья Феськова заняла десятое место. Россиянка исполнила песню «Мой новый день», и по результатам голосования она набрала 88 балов.

В финале конкурса выступили молодые представители 12 стран: Франции, Казахстана, Испании, России, Белоруссии, Украины, Польши, Сербии, Грузии, Мальты, Нидерландов, Германии.