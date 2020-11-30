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Коронавирус Covid-19

Доктор Мясников оценил теорию об искусственном появлении коронавируса

Врач высказал свое личное мнение по этому вопросу
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Доктор Мясников оценил теорию об искусственном появлении коронавируса

Доктор Мясников оценил теорию об искусственном появлении коронавируса

Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский врач, телеведущий, доктор Александр Мясников в статье на своем официальном сайте прокомментировал теорию о лабораторном происхождении коронавируса.

По личному мнению специалиста, covid-19 все же настоящий, он не создан искусственным путем.

- Лично я в искусственное происхождение этого вируса не верю. Мы видим, что на 75% он похож на своих предшественников. То есть, образно говоря, мы знаем его маму и папу, бабушку и дедушку, - говорится в публикации врача.

Распространение коронавируса в мире