Доктор Мясников оценил теорию об искусственном появлении коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский врач, телеведущий, доктор Александр Мясников в статье на своем официальном сайте прокомментировал теорию о лабораторном происхождении коронавируса.

По личному мнению специалиста, covid-19 все же настоящий, он не создан искусственным путем.

- Лично я в искусственное происхождение этого вируса не верю. Мы видим, что на 75% он похож на своих предшественников. То есть, образно говоря, мы знаем его маму и папу, бабушку и дедушку, - говорится в публикации врача.