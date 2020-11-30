Россияне пожаловались на активизацию мошенников в период пандемии

Россияне пожаловались на возросшее число мошенников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Россияне рассказали, что в период пандемии коронавируса стали значительно чаще сталкиваться с интернет-мошенничеством. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социологических исследований АНО «Диалог».

Согласно данным исследования, число россиян пострадавших от рук мошенников за семь месяцев пандемии выросло в два раза, чем за семь месяцев до распространения заболевания.

«Если до марта 2020 года об опыте столкновения с интернет-мошенниками заявляли лишь 25% опрошенных, то в период пандемии эта цифра увеличилась до 54%», — приводит сообщение аналитиков RT.

Отмечается, что наиболее активно мошенники проявили себя в соцсетях. С этим видом преступности столкнулись 55% опрошенных россиян. Еще 46% пожаловались на телефонных мошенников и 20% рассказали о махинациях по электронной почте.

Также отмечается, что более трети пострадавших столкнулись с финансовыми потерями из-за действий злоумышленников.

«37% опрошенных признались, что столкнулись с финансовыми потерями... Средний показатель потерь в результате интернет-мошенничества составил почти 20 тысяч рублей на человека», — отмечается в исследовании.

При этом стоит добавить, что подавляющее большинство столкнувшихся с мошенниками россиян – 83% - не стали обращаться в полицию, передает телеканал «360».