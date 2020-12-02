МВД России перечислило основания для недопуска к экзамену на водительские права Фото: Михаил ФРОЛОВ

МВД России в проекте нового административного регламента перечислило шесть причин, по которым могут отказать в допуске к экзамену на водительские права.

Например, одним из таких оснований может стать информация о том, что соискатель ранее был лишен водительского удостоверения. Кроме того, причиной недопуска к сдаче экзамена на права могут послужить неправильно составленные или содержащие неправдивые сведения документы, а также если они были украдены или имеют признаки подделки.

Еще желающему получить водительские права человеку могут не разрешить сдавать экзамен, если он не уплатил госпошлину или у автошколы, где он учился, нет соответствующей лицензии.

В документе также указано, что водительские права можно будет получить с 16 лет, если несовершеннолетний кандидат предоставит письменное согласие одного из своих законных представителей, передает ТАСС. Предположительно, новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в МВД предложили запретить пользоваться мобильным телефоном во время сдачи экзамена на права.