Трамп назвал фейком новости о расследовании взятки за президентское помилование

Трамп опроверг сообщения о расследовании взятки в обмен на помилование Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп заявил, что новости о расследовании Минюста по вопросу взятки в обмен на получение президентского помилования - фейк.

- Расследование о помиловании - это фейк-ньюс, - сказано в сообщении Трампа, опубликованном в его Twitter.

Ранее сообщалось, что во вторник, 1 декабря, рассекретили документы о коррупционной схеме, которая предполагала "существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора".

В документах сказано, что ранее в 2020 году судья дала федеральным прокурорам доступ к электронным устройствам, чтобы изучить обсуждения, связанные со схемой "взятка в обмен на помилование". Имена всех фигурантов расследования скрыты.