Путин о Карабахе: Пашинян был вынужден принять болезненные, но необходимые решения

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр Армении Никол Пашинян был вынужден принять болезненные, но необходимые решения по ситуации в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Действительно, Армения, армянский народ пережили очень сложный период сейчас в своей истории. И руководство Армении … вынуждены были принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения», - заявил российский лидер в ходе онлайн-сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.

Путин особенно подчеркнул, решения были не только необходимые, но и требовали «большого личного мужества» от главы правительства Армении. По его словам, каждый из присутствующих на встрече ОДКБ понимает степень ответственности при принятии решений подобного рода.

Российский лидер отметил, что Пашинян взял на себя эту ответственность. «Наша задача в том, чтобы поддержать сейчас и самого премьер-министра, и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь, добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации», - добавил он.

Напомним, главы России, Армении и Азербайджана подписали договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабахе, который вступил в силу 10 ноября. После заявлений о соглашении недовольные договором в тот же день вышли на улицы Еревана. Оппозиция требует отставки главы правительства Армении.