Иммунолог рассказал о распространении коронавируса внутри семьи Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Заболевший коронавирусной инфекцией человек необязательно заразит остальных членов семьи. Об этом сообщил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам симптомы коронавируса если и проявляются, то не сразу после заражения, а пока их нет, человек ничем не угрожает своим близким. Эксперт отметил, что существует большая разница между заражением и заболеванием.

«В большинстве случаев происходит так: коронавирусной инфекцией люди заражаются, иммунная система срабатывает, и совершенно никаких симптомов не возникает», - заявил он в интервью радио Sputnik, уточнив, что из тех, кто заражается, болеет очень небольшая часть, «соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50»

Болибок пояснил, что шанс заболеть увеличивается при появлении дополнительных факторов, ослабевавших иммунную систему организма. Среди них ситуации, когда человек сильно замерз, перенервничал, или злоупотреблял алкоголем.

Эксперт отметил, что даже совместное пребывание на карантине с заболевшим COVID-19 не служит стопроцентной гарантией, что переболеют все члены семьи. Однако необходимо придерживаться простых правил. Так больной должен находиться в отдельной комнате, выходить поесть только, когда все остальные разойдутся, обязательно мыть руки, носить маску, а также пользоваться отдельной посудой. Кроме того, общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции.