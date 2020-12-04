Умер Фрэнк Карни, основатель сети пиццерий Pizza Hut Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Умер Фрэнк Карни, один из основателей известной сети пиццерий Pizza Hut. Американец погиб на 83-м году жизни в штате Канзас в родном городе Уичито, сообщила в пятницу, 4 декабря, газета Wall Street Journal.

По данным издания, мужчина умер в минувшую среду от пневмонии. Кроме того, врачи диагностировали у него синдром Альцгеймера.

Фрэнк Карни учился в Уичитском университете на инженерной специальности. Во время учебы тогда еще молодой американец и его брат Дэн решили основать пиццерию. Они бросили университет и решили сосредоточиться на развитии бизнеса. Уже в 1958 году братья открыли свое первое заведение Pizza Hut в родном городе.

Сеть постепенно разрослась и в 1977 году была куплена компанией PepsiCo. Новые руководители решили перенести главный офис в другой город, что крайне не понравилось Фрэнку. Из-за этого бизнесмен принял решение стать франчайзи пиццерий Papa John’s – главного конкурента Pizza Hut.