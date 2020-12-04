Сергей Куликов освобожден от должности первого зампреда коллегии ВПК

Сергей Куликов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В пятницу, 4 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Сергея Куликова. Соответствующее распоряжение главы правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Освободить Куликова Сергея Александровича от должности первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», - говорится в документе.

Напомним, в среду, 2 декабря, президент России Владимир Путин предложил Куликову возглавить «Роснано», назвав компанию одной из ключевых для развития страны. На следующий день правительство утвердило на должность председателя правления «Роснано» сроком на пять лет заместителя председателя коллегии ВПК, который заменит на этом посту Анатолия Чубайса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал увольнение Чубайса естественным ротационным процессом, и сообщил, что не знает о его дальнейшем трудоустройстве.

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