В Тверской области проведут газ

Программа газоснабжения и газификации региона рассчитана на 2021-2025 годы. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соответствующий документ.

В результате запланированных работ общий уровень газификации региона за 5 лет вырастет с 66,04% до 76%. Затраты составят примерно 23 млрд рублей.

По мнению губернатора Игоря Рудени, подобные меры станут стимулом для дальнейшего экономического развития области. Используя наиболее дешевый энергоноситель, область может рвануть далеко вперед по всем экономическим показателям. Кроме того, предполагается, что планы по газификации логистически привлекательных территорий региона повысят и инвестиционный интерес. Это точка зрения доцента кафедры госуправления Тверского государственного университета Марины Цуркан. «…регион получит дополнительный стимул для подготовки кадров, их адаптации к актуальным запросам бизнеса, развитию социальной инфраструктуры», – считает эксперт.

Чтобы реализовать задуманное, предстоит до 2025 года построить газопровод к Нелидово с тремя газораспределительными станциями — «Западная Двина», «Нелидово» и «Оленино» и проложить межпоселковые газопроводы для 42 населенных пунктов. Впервые газ появится в юго-западных районах Тверской области: в Нелидовском городском округе, Западнодвинском, Оленинском муниципальном округе, Жарковском, Бельском и Торопецком районах,; а также на северо-востоке: в Краснохолмском, Весьегонском, Сандовском муниципальных округах и в Молоковском районе.

Основными потребителями станут сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия, а также местные жители. Газ подадут в более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.

Но прежде всего касается лесопромышленных предприятий, которые смогут повысить рентабельность продукции и увеличить объемы вложений в технологии. «Это особенно актуально с учетом задач, поставленных перед ЛПК руководством страны», – отметил председатель Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Тверской области Руслан Лебедев.