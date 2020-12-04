ООН: В 2021 году в мире может наступить тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис

ООН: В 2021 году в мире может наступить тяжелейший за 75 лет гумкризис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если страны откажутся финансировать Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН, мир может оказаться в тяжелейшем за 75 лет гуманитарном кризисе, сообщил глава программы Дэвид Бизли.

За последние четыре года на планете появилось так много новых горячих точек, что число людей на грани голодной смерти увеличилось с 80 до 135 миллионов .

«Но из-за COVID число людей, которые буквально движутся к голодной смерти, выросло с 135 до 270 миллионов», - сказал Бизли.

Если развитые государства не станут финансировать продовольственную программу, то 2021 год может стать «буквально катастрофическим», отметил он на заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19.

ВПП ООН уже потратила на помощь голодающим 19 триллионов долларов, в следующем году эта сумма должна увеличиться едва ли не в два раза, но Бизли уверен, что экономический спад во всем мире отразится на финансировании программы. Организация, скорее всего, и 19 триллионов не соберет.

«Сейчас мы буквально смотрим в 2021 год, который станет годом самого серьезного гуманитарного кризиса с момента основания ООН», - заявил Бизли.

Если же получится собрать необходимые средства, то предотвратить дестабилизацию, голод и миграцию получится.