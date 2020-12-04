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Росгвардия стала лауреатом "Премии Рунета 2020"

Ведомство отметили за уникальный проект со знаменитостями
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Росгвардия стала лауреатом "Премии Рунета 2020"

Росгвардия стала лауреатом "Премии Рунета 2020"

Фото: Олег ЗОЛОТО

Росгвардия получила специальный приз "Премии Рунета 2020" в номинации "Государство и общество" за программу "Проверка на прочность ". Этот молодежный медиапроект знакомит интернет-аудиторию со спецификой служебной деятельности ведомства. В роли военнослужащих и сотрудников Росгвардии пробуют себя российские знаменитости. Они выполняют интересные задания под руководством профессиональных инструкторов ведомства и рассказывают о задачах и предназначении Росгвардии.

«Проверка на прочность» - уникальный проект, который Росгвардия реализовала первой из силовых структур. Реалити-шоу создаётся полностью силами ведомственных специалистов - военнослужащих Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества и киностудия Росгвардии.

Церемония награждения «Премии Рунета 2020» состоялась в Москве. Поздравляя победителей, руководитель Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил креативный подход Росгвардии к созданию медиапроектов и работе с аудиторией, а также подчеркнул, что конкурсная работа ведомства заслуживает аплодисментов.

«Премия Рунета» присуждается за внесение значительного вклада в развитие русскоязычного сегмента интернета и выдающиеся достижения в сфере электронных коммуникаций. В этом году за звание лауреатов боролись более тысячи СМИ и онлайн-ресурсов в 14 номинациях. Среди победителей - ведущие средства массовой информации, творческие команды образовательных, социальных и цифровых проектов.