В Москве на детской площадке нашли винтовку и патроны Фото: Михаил ФРОЛОВ

На западе Москвы местные жители нашли на детской площадке во дворе дома винтовку и патроны. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщил Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах российской столицы.

- Очевидцы сообщили, что обнаружили на детской площадке винтовку и патроны, - сообщили агентству.

Не уточняется, огнестрельным ли является найденное оружие. Детская площадка, о котором идет речь, расположена во дворе дома номер 34 по улице Олеко Дундича. Остальные детали и обстоятельства ситуации выясняют правоохранители.

Как писал сайт kp.ru, летом этого года в Москве неизвестный хулиган открыл стрельбу по детской площадке во дворе дома на Каширском шоссе из пневматического оружия. При этом злоумышленник намерено целился в играющих детей и даже ранил двоих.