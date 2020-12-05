В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу вечером, 5 декабря, в работе онлайн-сервисов российского банка «Сбер» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector в 16:00 по московскому времени.

Почти половина (48 процентов) пользователей онлайн-сервисов кредитной организации сообщили, что не могут совершить платёж со счета. Еще у 27 процентов клиентов возникли трудности с переводом денежных средств. Около 23 процентов пользователей заявили о серьезном сбое всех сервисов Сбербанка.

Чуть позже в колл-центре кредитной организации объяснили, что сегодня некоторые клиенты могли столкнуться с ошибочным уменьшением баланса по своим картам. Пользователей попросили не волноваться, поскольку эксперты уже устранили возникший сбой.