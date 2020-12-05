Журнал Time назвал 2020-й худшим годом в истории Фото: REUTERS

Американский журнал Time опубликовал новую обложку издания, на которой разместил большие перечеркнутые цифры «2020». Под символичным изображением редакция журнала отметила, что этот год стал худшим в истории. Обложку опубликовали в субботу, 5 декабря, в Twitter журнала.

Главной причиной такого негативного отношения журнала к уходящему году стала пандемия коронавирусной инфекции. Соединенные Штаты на сегодняшний день находятся на первом месте по числу зараженных.

Журнал Time назвал 2020-й худшим годом в истории. Фото: кадр из видео Time в Twitter

В статье, связанной с данной обложкой Time, критик Стефани Захарек заявила, что почти никто из людей, которые в настоящее время живут на планете, не переживали ничего похожего.

- Если бы 2020-ый год был фильмом- антиутопией, то зрители, вероятно, выключили бы его после 20 минут просмотра. Этот год не был зловеще волнующим, как какой-то выдуманный апокалипсис, - написала она.

Напомним, что накануне «Комсомольская правда» выпустила в свет специальный выпуск газеты о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. В эксклюзивном номере собрана история борьбы с вирусом в России и других странах мира, начиная от его распространения в Китае осенью прошлого года.