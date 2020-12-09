В "Лаборатории безопасности" объяснили, почему детям недостаточно просто заучить правила дорожного движения

Фото: Иван МАКЕЕВ

Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма "Лаборатория безопасности" реализует свою деятельность в Свердловской области с 2018 года. Обучение прошли уже более 12 тысяч детей. Конечно, пандемия коронавируса внесла изменения в работу центра. Так, например, значительно сократились практические занятия по основам БДД в школах. Существует дистанционка, но ее недостаточно. Об этом в эфире программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда" рассказала руководитель центра по профилактике ДДТТ "Лаборатория безопасности" Свердловской области Гульнара Абрарова.

"Как показывают уроки - теорию дети знают на "отлично", но когда дело доходит до практики - знания куда-то исчезают", - посетовала она в беседе с ведущими Натальей Агре и Антоном Челышевым.

По словам Гульнары Абраровой, виной всему простое заучивание детьми правил дорожного движения. Например, на светофоре горит "зеленый" - ребенок переходит дорогу по пешеходному переходу, но не смотрит по сторонам. Чтобы такого не происходило, необходимо объяснить ему особенности дорожной ситуации. Ведь зеленый сигнал светофора может гореть не только для пешехода, но и для автомобиля, или у машины могут отказать тормоза, ее может занести на льду - все это может привести к дорожно-транспортному происшествию.

"Мы проигрываем эту ситуацию, и только после этого ребенок понимает, в чем опасность", - подчеркнула глава центра.

Она также добавила, что в сентябре-октябре школы активно заказывают в "Лаборатории безопасности" модули обучения пешеходов для первых классов. Также пользуется популярностью модуль оказания первой помощи, но это, в основном, для 9 классов, детей постарше. Наблюдение показывает, что часто подростки проходят мимо попавшего в беду человека просто потому, что не знают алгоритмов действий - элементарно не понимают, как вызвать скорую помощь. Заполнить такие "пробелы" помогают занятия со специалистами. Она также добавила, что в сентябре-октябре школы активно заказывают в "Лаборатории безопасности" модули обучения пешеходов для первых классов. Также пользуется популярностью модуль оказания первой медицинской помощи, но это, в основном, для 9 классов, детей постарше. Наблюдение показывает, что часто подростки проходят мимо попавшего в беду человека просто потому, что не знают алгоритмов действий - элементарно не понимают, как вызвать скорую помощь. Заполнить такие "пробелы" помогают занятия со специалистами.