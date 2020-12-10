МЧС: Землетрясение в Бурятии ощущалось в семи районах республики

Магнитуда землетрясения в Бурятии составила 5,5 Фото: REUTERS

Землетрясение, которое произошло ранним утром 10 декабря в Бурятии, ощущалось в семи районах республики – Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и городе Улан-Удэ. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

По уточненным данным ведомства, магнитуда подземных толчков составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился в дельте реки Селенги, которая впадает в озеро Байкал.

Сейчас 75 групп спасателей обследуют дома и здания, а также важные для жизни людей объекты, расположенных на территории. По предварительной информации, жертв, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о землетрясении в Иркутске, где после подземных толчков введен режим повышенной готовности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Землетрясение 10 декабря 2020 в Иркутске: в городе введен режим повышенной готовности

Землетрясение произошло ранним утром, горожане проснулись от подземных толчков, сила которых составила 5-6 баллов, в 05:44. Уже через несколько минут дежурные службы города начали собирать информацию о последствиях (подробности).