Названы настройки-невидимки, которые разряжают смартфон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, что существует ряд настроек, которые, работая в фоновом режиме, могут весьма быстро разрядить смартфон.

"К настройкам, сажающим батарею, относятся: геолокация, бесконтактная оплата, а также блютуз. Эти приложения лучше отключать, если вы не пользуетесь ими на постоянной основе", — рассказал эксперт агентству "Прайм" .

Он рекомендовал также следить за настройками wi-fi, который также при работе в фоновом режиме (все время ищет сети) способен быстро разрядить телефон.

На батарею оказывает влияние и автоматическая регулировка яркости, а также push-уведомления. Косарев также отметил, что и автоматическое обновление приложений разряжает смартфон и замедляет его работу, поэтому необходимо при возможности отключить эту функцию в настройках, а приложения обновить в свободное от работы и поездок время, чтобы сэкономить заряд.