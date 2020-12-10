Медведев предложил отбирать животных у жестоких хозяев

Дмитрий Медведев отметил, что депутаты фракции "Единой России" в Госдуме довольно активно занимаются этим вопросом и "занимают весьма жесткую гражданскую позицию по этому поводу" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил разработать новую законодательную меру, позволяющую отбирать животных у хозяев за жестокое обращение с ними.

- Мне кажется, вполне можно было бы в административное законодательство ввести не только штраф, который и сейчас применяется, но и отобрание животного в качестве административной меры, - заявил заместитель председателя Совета безопасности во время онлайн-приема граждан. Так Дмитрий Медведев ответил на вопрос Дмитрия из Краснодарского края, который спросил, можно ли создать закон, работающий "до того, животное серьёзно пострадает или погибнет".

Медведев также отметил, что подобное поведение преступно и наносит травму огромному количеству людей, на глазах которых "во дворе или ещё где-то" убивают животное.

- Я уже не говорю про печальную судьбу животного, - заключил он, добавив, что депутаты фракции "Единой России" в Госдуме активно работают по вопросу защиты животных от жестокого обращения.