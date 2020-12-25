Вес сладкого подарка для детей на Новый год не должен превышать 250 граммов, а при выборе стоит уделять особое внимание сроку годности сладостей и отдавать предпочтение конфетам на фруктовой основе. Детям также необходимо объяснить, что конфеты лучше всего разделить на всех членов семьи, считают эксперты, опрошенные изданием РИА Новости.Небольшой сладкий подарок можно собрать и самостоятельно: в мешочек можно положить печенье, вафли в небольшой упаковке, мармелад, конфеты с начинкой, фруктовые батончики, немного шоколадных изделий, если у ребенка нет ни на что из этого аллергии, отметила доктор медицинских наук Мария Гмошинская.Ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии» добавила, что конфеты предпочтительно заменить фруктовыми батончиками или сладостями на основе сухофруктов. В подарок также можно положить небольшую упаковку орешков или цукатов.- Сейчас в кондитерском разнообразии можно найти натуральные сладости на фруктовой основе. Детей надо приучать к этим правильным сладостям не просто с раннего младенчества, а с внутриутробного периода, ведь на вкусовые предпочтения ребенка оказывает огромное влияние питание матери, - отметила врач-диетолог НМИЦ эндокринологии российского министерства здравоохранения Фатима Дзгоева.Родители должны помнить, что дети не всегда способны самостоятельно вовремя остановиться и могут съесть подарок слишком быстро, чем навредят себе. После утренников родителям следует следить за детьми и постараться сделать так, чтобы ребенок разделил сладкий подарок со всеми членами семьи, заключили диетологи.Ранее россиян предупредили, что новогодние подарки могут стать источником заражения коронавирусной инфекцией. Так, вирус может жить на картонных поверхностях до 24 часов, а на пластике и нержавеющей стали – до трех суток. Упаковывать подарки следует в маске и перчатках.