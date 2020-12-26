41% россиян хотели бы навсегда остаться на удалённой работе, свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob. При этом 36% считают, что дома стали работать лучше, чем в офисе. Столько же россиян ответили, что одинаково эффективны как в офисе. так и на дистанционной работе. 17% участников опроса признались, что дома стали работать хуже, потому что им мешают бытовые заботы и другие члены семьи.47% респондентов рассказали, что их рабочий день загружен так же, как и до перехода к удалённому режиму работы, а у 24% нагрузка возросла. Для 19% рабочий день из дома стал легче, чем был в офисе.Исследование проводили среди тысячи менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий по всей России,а также 1,6 тысячи сотрудников разных компаний на дистанционной работе. Результаты исследования опубликовало ТАСС.Ранее сайт KP.ru рассказывал, на чём россияне смогли сэкономить после перехода на удалённую работу, и куда они вложили эти деньги.