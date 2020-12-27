Немецкий пилот Сэмми Крамер «нарисовал» в небе над ФРГ огромный шприц в честь начала в стране массовой вакцинации от коронавирусной инфекции 27 декабря. Акция 20-летнего авиационного художника состоялась еще в минувшую среду. Чтобы изобразить в небе шприц, Крамер пролетел на своем легкомоторном самолете Diamond DA20 Katana около 200 километров, пишет издание Südkurier.Молодой пилот рассказал, что на подготовку акции ушла всего лишь полчаса, а вот в небе пришлось провести около полутора часов.- Я заранее внес планируемый маршрут в устройство GPS. Это не заняло много времени. Мне нравится что-то изображать в небе, оставлять людям послания. Это намного лучше, чем бессмысленно летать, - отметил он.Сэмми Крамер подчеркнул, что его акция не является призывом к вакцинации: художник просто хотел дать людям пищу для размышлений в канун Рождества.Газета отмечает, что до этого пилот «рисовал» в небе только смайлики и мемы.Служба по отслеживанию полетов Flightradar24 на своей странице в Twitter отметила, что это не первое послание в небе, связанное с борьбой с пандемией коронавируса. Другие авиационные художники накануне изобразили в небе призыв соблюдать карантин (надпись «Оставайтесь дома»), и жест в поддержку медиков.Напомним, сегодня в Германии, как и во многих других странах Европы, официально стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. Первые прививки в ФРГ сделали еще в минувшую субботу: первой привитой стала 101-летняя Эдит Квойцалла из города Хальберштадт, проживающая в доме для престарелых.