Россияне уже в первом квартале 2021 года, скорее всего, смогут самостоятельно выбирать, какой из вакцин от коронавируса они хотят привиться. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.- У них уже сейчас есть такая возможность. Вторая вакцина в небольших партиях – порядка 30 тысяч -уже вышла в гражданский оборот, и мы их направляем во многие субъекты страны. И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по более широкому кругу регионов задействованы, - рассказала вице-премьер в интервью РИА Новости.Также она уточнила, что скорее всего, \\"это не будет в январе, но ожидается в первом квартале будущего года\\"Напомним, в стране уже началась вакцинация против ковида. Российские ученые первыми в мире создали и зарегистрировали вакцины от covid-19, которая показала свою эффективность и безопасность.