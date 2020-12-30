Эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Дэвид Хейманн, выразил мнение, что у коронавируса есть \\"цель\\".Ученый предполагает, как пишетThe Guardian, что covid-19 намерен стать эндемиком.- Вероятно, коронавирус станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека. Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением, - объяснил специалист организации.Напомним, Россия уже изобрела несколько вакцин против коронавируса. В регионах страны начались процедуры по вакцинации граждан, открыты записи для инъекции.