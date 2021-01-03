В воскресенье, 3 января, на месте схода гигантского оползня в Норвегии обнаружили тело пятого погибшего. Еще пятеро остаются пропавшими без вести.Оползень сошел 30 декабря в селе Аск в южной части Норвегии, в 20 километрах от Ослов, где живут около пяти тысяч человек. В результате обрушилось около 13 строений. Десять человек пострадали.На сегодняшний день известна личность только одного из погибших. Умер 31-летний мужчина. Среди тех чья судьба неизвестна, две девочки, двух и 13 лет, а также две женщины, одна из которых беременна, и ее супруг. Как отмечают спасатели, шансов найти их живыми практически нет. Этот оползень признан самым страшным в современной истории Норвегии.Напомним, в октябре в Пакистане автобус попал под оползень. В результате погибли 16 человек.