Последние две недели в азиатской части России отмечают аномально низкие температуры. Морозы достигают 40 градусов. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что последний раз подобное явление наблюдалось в январе 2006 года«Я даже не знаю, как его назвать, антициклонище… Он уже полмесяца бродит по азиатской части страны», - приводит РИА «Новости» слова экспертаВильфанд сообщил, что по оценкам синоптиков, еще около пяти дней температура ниже нормы на 10-15 градусов будет в таких густонаселенных районах, как Томская, Омская, Кемеровская Новосибирская, области, а также Алтайский край и юг Красноярского края. В этих регионах будет мороз до 40 градусов ниже ноля.В Приморском крае среднесуточные температуры будут на 7-10 градусов ниже нормы, в Ханты-Мансийском автономном округе - до 15 градусов ниже нормы.«Некоторые регионы Урала тоже с аномально холодной погодой. Там на семь градусов и более ниже многолетних значений, ниже нормы», - добавил он.Специалист отметил, что затяжные экстремальные температуры представляют опасное погодное явление, которое требуете очень напряженной работы от коммунальных служб.