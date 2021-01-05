Сборная Канады разгромила команду России со счетом 5:0 в полуфинале МЧМ-2021 по хоккею в Эдмонтоне. Перед стартом турнира две команды играли товарищеский матч и тогда канадцы тоже выиграли, но всего лишь 1:0. После победного выхода в финал молодежного ЧМ главный тренер канадцев Андре Туриньи высказался об итоге поединка.- Сегодня мне понравилось абсолютно всё в нашей игре. Наши форварды и спецбригада большинства были результативными. Меньшинство сработало хорошо, а кроме этого, стоит отметить наш тренерский штаб. Ну а вратарь сыграл просто феноменально. Я горд своими парнями, они сыграли потрясающе.Когда же Андре Туриньи спросили по поводу доминирования в матче против русских, то он ушел от прямого ответа. Потому что на любой вариант, сказал он, будут свои \\"подтексты\\":- Не был ли я удивлён тем, что мы так доминировали? Тяжело ответить. Если скажу да, то это будет означать, что я не верил в своих хоккеистов. Никто не знает, что случится, как повернётся матч. Мы знали, что нужно играть с максимальной отдачей и желанием.Как сказал главный тренер канадской команды, сегодня они действовали как надо против соперников. И некоторые ходы российской сборной им удалось предугадать и нейтрализовать их:- Сегодня мы были на правильной стороне. Наша защита сегодня сыграла феноменально. Мы знали, как Россия будет атаковать, были готовы к этому, - приводит слова Туриньи портал \\"Чемпионат\\".Финальный матч молодежного чемпионата мира 2021 пройдет рано утром 6 января - канадцы ждут своего соперника по поединку, который стартует в 5:30 утра по московскому времени.