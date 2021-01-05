Индексация пенсий в текущем году будет выше уровня инфляции. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков, уточнив, что повышенные выплаты получат 32 миллиона человек.«В этом году индексация составила 6,3%, что также превышает уровень инфляции», - сообщил министр в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросам социальной защиты населения во вторник, 5 января.По его словам, средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1 039 рублей и с учетом индексации пенсионные выплаты составят 17 541 рубле. Как сообщил глава ведомства, на индексацию пенсий направлено 374 миллиарда рублей.Кроме того, Котяков сообщил, что январские пенсии в декабре прошлого года досрочно получили 11 млн человек, то есть 23 процента от общего числа.