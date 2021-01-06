Украинские политики тайно проходят вакцинацию от коронавируса, заявил президент Федерации баскетбола Украины и Глава редакционного совета портала \\"Обозреватель\\" Михаил Бродский в своём блоге для портала.- Насколько мне известно, 29 или 30 декабря чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer: скорее всего, её без растаможки пронесли через \\"Зал официальных делегаций\\", прикрываясь паспортом какого-то депутата, - считает Бродский.Он также заявил, что прививку от COVID-19 получили несколько народных депутатов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий.Бродский отмечает, что Радуцкий получил вакцину в клинике пластической хирургии и косметологии, которую посещал в течение последней недели. Автор публикации также утверждает, что за два этапа вакцинирования политики отдали две с половиной тысячи долларов.