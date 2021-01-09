Открытый паевой инвестиционный счет станет для российских инвесторов в 2021 году лучшей альтернативой депозитам, которые превышают 1 миллион рублей. Купоны и процентный доход в нем не облагаются налогом, что значительно увеличивает финансовый результат. Об этом рассказал управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий.«Это даёт возможность управляющей компании направлять «сэкономленные» на отсутствии налогов средства в инвестиции, увеличивая тем самым доходность клиента», - приводит РИА Новости слова экспертаРусецкий отметил, что при долгосрочных инвестициях, от трех лет, клиент получает значительные налоговые вычеты при получении прибыли. Сумма вычетов может составлять до 3 миллионов рублей в год.Другим привлекательным инструментом для инвесторов эксперт индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), когда государство возвращает 13% от суммы, которую инвестор вносит в течение года, однако сумма вычета не превышает 52 тысяч рублей в год.Напомним, с 1 января текущего года в России налог 13% придется платить тем, у кого на банковских депозитах более 1 млн рублей, и их процентный доход превышает ключевую ставку.