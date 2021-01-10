Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал отцов не пренебрегать воспитанием своих детей и принимать в нем активное участие. Об этом он сказал в воскресенье, 10 января, в проповеди в храме святого Александра Невского в одноименном скиту.- В семье на отцов ложится огромная ответственность, особенно есть среди детей есть мальчики. Если отца самоустраняются от воспитания, то предают свое призвание, отказываются от самого важного. Какими бы заботами не был обременен отец, он никогда не должен ставить на периферию своего внимания воспитание детей. В детях отображается сам родитель, - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Патриарх отметил, что в современном мире конкурентами родителей во внимании детей стали интернет, телевидение и средства массовой информации, однако родители не должны отказываться от воспитания, проводя его другими средствами.Сегодня РПЦ отмечает день памяти праведных Иосифа Обручника, мужа Богородицы, и Иакова, двоюродного брата Иисуса Христа.