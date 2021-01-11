Рейтинг самых популярных российских городов для путешествий в январе 2021 года традиционно заняла Москва. Большинство отдыхающих приобрели авиабилеты именно в столицу. Об этом рассказали аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.По данным специалистов, на втором месте по популярности у туристов в начале года оказался Санкт-Петербург. И замыкает тройку лидеров – Сочи. Как отмечают специалисты, в этот южный город в январе 2021 года куплено почти в два раза больше авиабилетов, чем в тот же период годом ранее.В топ-10 самых востребованных авианаправлений января 2021 года также попали Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Уфа, Ростов-на-Дону, Махачкала и Калининград, передает RT.Отмечается, что Москва также возглавила рейтинг самых популярных ж/д направлений. Второе место заняла северная столица, а вот на третьей строчке расположился Нижний Новгород.Помимо этого на праздники россияне путешествовали на поезде в Тюмень, Казань, Екатеринбург, Адлер, Краснодар, Хабаровск и Сочи.Напомним, ранее соцопрос показал, что самым безопасным видом транспорта для дальних поездок россияне считают поезд, этот вариант выбрали почти половина респондентов, передает телеканал «360».