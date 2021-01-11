Министерство здравоохранения России разрешило провести клинические исследования безопасности, переносимости и иммуногенности \\"лайт-версии\\" российской вакцины от коронавируса \\"Спутник V\\", сообщается в реестре Минздрава.Вакцину будут испытывать до 31 декабря 2021 года. Участие в исследование примут 150 добровольцев.Как сообщал сайт KP.ru, после окончания ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил журналистам о создании в России \\"лайт-вакцины\\". Привиться ей можно будет одной инъекцией, а уровень защиты составит 85%. При этом вакцина поможет привить большее число людей. Иммунитет к коронавирусу после такой вакцины будет сохраняться на меньшее время, чем после вакцинации \\"Спутником V\\".Сайт KP.ru также писал о том, зачем нужна альтернативная вакцина от коронавируса, как она будет выглядеть и кому достанется.