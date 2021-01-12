Таможенники Нидерландов после переходного периода Brexit конфисковали у прибывших из Великобритании водителей бутерброды с ветчиной. Они объяснили это тем, что теперь британцам не разрешается ввозить в страны ЕС определенные продукты: \\"мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное\\".Один из водителей, у которого имелись с собой бутерброды, поинтересовался может ли он оставить себе хотя бы хлеб, но к удивлению получил отказ от таможенников, сообщает The Guardian.\\"Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль\\", - сказал таможенник.Напомним, что Великобритания и Европейский Союз 31 декабря 2020 года завершили переходный период по Brexit. Согласно соглашению, заключенному 24 декабря, в силу вступили новые правила о торговле и сотрудничестве. Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали документ от имени Евросоюза, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал это в Лондоне от лица Соединенного Королевства.