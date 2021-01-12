Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил внимательно следить за распространением коронавируса после новогодних праздников.Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что медицинские службы в течение новогодних праздников оказывали помощь населению в полном объёме- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом находилась под контролем. Дефицита коек не было, на сегодняшний день 23% коек свободны. За последнюю неделю число наблюдаемых пациентов снизилось на 9%, - заявил глава Минздрава.