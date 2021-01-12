Вашингтон настаивал на возврате верификационных механизмом времен холодной войны для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, отметив, что американская сторона «навязывала неприемлемые условия для продления соглашения».Дипломат отметил, что Москва никогда не отказывалась от контроля за соблюдением будущих возможных договоренностей, и наоборот продолжает выступать за соглашение по сокращению и ограничению вооружений.Антонов отметил, что позиция Москвы заключается в том, что любой верификационный режим «должен полностью соответствовать предмету и охвату соответствующего соглашения по контролю над вооружениями».«Именно об этом нам так и не удалось договориться с уходящей администрацией США Таким образом, консультации с нынешней администрацией по продлению ДСНВ и более широкой проблематике стратстабильности в очередной раз зашли в тупик», - заключил он, выступая на телесеминаре Академии переговоров по контролю над вооружениями.Как писал сайт kp.ru, ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов продлить ДСНВ с Москвой при условии временной заморозки ядерных арсеналов обеих стран