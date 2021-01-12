Греция расширит свои территориальные воды в районе Ионического моря с нынешних шести морских миль до 12, что позволит увеличить территорию страны на 13 тысяч квадратных километров. Об этом во вторник, 12 января, объявил министр иностранных дел республики Никос Дендиас.Глава греческого МИД напомнил, что парламент страны «впервые призвали голосовать за увеличение территории национального суверенитета» с 1947 года, чтобы использовать неотъемлемое право страны на увеличение территориальных вод в районе Ионического моря до мыса Тенарон, и назвал этот законопроект «историческим».«Это увеличит территорию национального суверенитета на 10 079 квадратных километров, а если учесть территорию, образовавшуюся в результате юридического закрытия заливов в соответствии с международным правом, она превышает 13 тысяч квадратных километров», - уточнил Никос Дендиас.Министр поблагодарил все греческие партии за «национальную солидарность», отметив, что в этот «великий день для парламента Греции», не было ни обычных взаимных обвинений, ни «попыток получить какую-то мелкопартийную выгоду» – депутаты проявили единодушие, передает РИА Новости.