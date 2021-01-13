Число отравившихся детей в дагестанском городе Буйнакск превысило 50 человек, сообщила городская администрация на своей странице в Instagram.Врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева уточнила, что первые пациенты с симптомами пищевого отравления стали обращаться за помощью к медикам в понедельник.«Вчерашние обратившиеся – шесть детей, им была оказана медицинская помощь, они отказались от госпитализации, взяты под наблюдение на дому. Повторных обращений не было, состояние детей ближе к удовлетворительному», - сообщила она.Беляева добавила, что в больницах Буйнакска хватает мест на случай, если понадобится госпитализация новых пациентов с отравлением, медучреждения также обеспечены «всем спектром необходимых медикаментов», передает ТАСС.Она также напомнила, что власти рекомендовали горожанам не пить сырую воду из-под крана, пока специалисты не установят источник отравления.Напомним, как писал kp.ru, ранее сообщалось, что число госпитализированных детей выросло до 36, следователи начали проверку.