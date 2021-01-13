В возрасте 44 лет из жизни ушел актер Дмитрий Гусев, известный по сериалам «Склифософский» и «Глухарь».Как передает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах, артиста нашли мертвым в собственной машине. По предварительной информации, у актера остановилось сердце, и уже после этого автомобиль попал в аварию.«Есть предположение, что остановилось сердце. Это кошмар. Все было совершенно нормально, проблем с сердцем не было», - приводит издание слова агента актера Марии, которая рассказала, что артист участвовал в съемках проекта «Скорая».Дмитрий Гусев снялся почти в 150 фильмах и сериалах. Наибольшую популярность актеру принесли роли в сериалах «Глухарь», «Метод», «Склифосовский», «Скорая помощь», «Последний рубеж», а также в «Ворониных». С 2001 года артист работал в «Театре на Юго-Западе».