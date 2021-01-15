Глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал лидерство доллара на мировом рынке. Он отметил, что американская валюта будет использоваться в качестве основной резервной еще 30-40 лет.Кудрин считает, что несмотря на усиленный рост китайской экономики, которая составила сильную конкуренцию США, и возросший рост производимых страной товаров, экономика поднебесной - это \\"неопределённая величина, чуть-чуть черный ящик\\".\\"Китайская валюта не станет мировой резервной валютой, потому что Китай пока не обеспечивает свободу движения капитала\\", — передает слова экономиста, выступавшего на Гайдаровском форуме, РИА Новости.По мнению Кудрина, в течение 30 лет сохранится напряженность как в мире в целом, так и внутри США. Он считает, что период правления Трампа \\"взбодрил народную ситуацию и отношения, или порвал их во многом — это только начало\\". Кудрин отметил, что в сложившейся ситуации США придется еще осмысливать себя в новом мире.