Глава совета директоров \\"Северстали\\", российский миллиардер Алексей Мордашов заявил, что отказ России от внешних экономических связей грозил бы \\"катастрофой\\".Вопрос о возможных последствиях экономической изоляции бизнесмену был задан в ходе его выступления на Гайдаровском форуме в Москве. Отвечая на него, Мордашев подчеркнул, что разговоры о теоретической изоляции России считает искусственными. Российская экономика тесным образом интегрирована в мировую.\\"Такие отрасли, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, металлургия, просто остановятся, если у нас исчезнет возможность экспортировать\\", — подчеркнул Мордашов.Он добавил, что минимизация внешнего товарного оборота может нанести по потребителям \\"тяжелейший удар\\".\\"Интересы каждого из нас как потребителя и наемного работника или предпринимателя пострадают колоссальным образом без возможности экспортировать и импортировать\\", — цитирует ответ Мордашова РБК.Глава совета директоров \\"Северстали\\" также отметил, что в некоторых ситуациях власти просто обязаны вмешаться в рыночные процессы, но эти действия должны быть обдуманы тщательным образом, чтобы не нанести урон рынку.Напомним, ранее Мордашов отправил своего сына в армию. Как отметил сам миллиардер, там его отпрыск научится настоящей жизни. Он настоятельно попросил подобрать сыну часть, где ему не будет поблажек. Мордашов считает, что армия сделает из его сына настоящего мужчину.