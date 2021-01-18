Возможность размещения Токио американских ракет средней и меньшей дальности на кораблях едва ли изменит озабоченности Москвы. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.Как отметил глава МИД РФ, создание американской системы ПРО на японской территории, и возможность дислоцирования в Японии американских ракет входят в число озабоченностей, переданных Россией японской стороне.«Японские коллеги нас заверяют, что они просто купят соответствующие системы Aegis Ashore, но будут контролировать их сами, что американцы не будут иметь отношения к управлению этими системами. При всем уважении к нашим японским друзьям, это сделать невозможно», - заявил министр в ходе пресс-конференции, подчеркнув, что у Токио не получится «уйти от американского контроля за этими системами»По словам Лаврова, правительство Японии «не в восторге» от затеи, связанной с ракетами средней и меньшей дальности. Он сообщил, что сейчас они пытаются перевести переговоры с развертывания наземных ракет средней и меньшей дальности в плоскость возможности их морского базирования.«Это дело едва ли изменит, потому что базирование в Японском море даже на кораблях ракет средней и меньшей дальности будет означать, что эти ракеты смогут доставать до значительной части территории Российской Федерации», - отмети он