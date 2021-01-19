Курс рубля вырос по отношению к курсу доллара и евро, отыгрывая курсовую динамику Форекса. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи вечером во вторник, 19 января.Американская валюты расчетами «завтра» снизилась на 30 копеек, достигнув отметки в 73,69 рубля. В том же время цена евро упала на десять копеек до 89,32 рубля. Поддерживают курс российской валюты и ослабляют курс американской сигналы о сохранении мягкой монетарной политики в Соединенных Штатах. Американские фондовые индексы сегодня вечером растут на 0,5 – 1,2 процента, а евро на этом фоне прибавляет на 0,4 процента – до 1,2125 доллара.Рынок нефти на фоне слабеющего доллара отыгрывает 2,1 процента. Так, цена нефти марки Brent увеличилась до 55,9 доллара за баррель. В январском докладе Мирового энергетического агентства говорится, что в 2021 году ожидается увеличение спроса на «черное золото» на 5,5 миллиона баррелей в сутки, то есть до 96,6 миллиона баррелей ежедневно. Цена нефти сорта Brent в российской валюте колеблется на уровне примерно в 4,1 тысячи за баррель.