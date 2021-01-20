Шесть человек пострадали из-за взрыва в Мадриде Фото: REUTERS

Шесть человек ранены после взрыва в центре Мадрида, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 20 января, сообщил телеканал La Sexta.

По предварительным данным, среди постояльцев дома престарелых по соседству с разрушенным зданием жертв нет, идет эвакуация.

Экстренные службы испанской столицы подтвердили на своей странице в социальной сети Twitter. Спасатели уточнили, что взрыв произошел на улице Толедо в доме 98.

- Служба скорой помощи оказывает помощь пострадавшим. Спасатели пожарной службы работают над тем, чтобы обезопасить территорию, - говорится в заявлении.

Как сообщал сайт kp.ru, по предварительной информации несколько человек в результате взрыва погибли. Данных о том, чтобы при взрыве в Мадриде пострадали россияне, нет.