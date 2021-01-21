Путин заявил о необходимости выравнять цены на жилье

Президент отметил, что "в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке недвижимости". Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о необходимости обсудить меры для выравнивания цен на жилье в стране.

Глава государства обратил внимание на то, что "в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир"..

Путин напомнил, что ранее ставил задачу: "К концу десятилетия выйти на темпы строительства жилья в 120 млн квадратных метров в год".

Президент подчеркнул, что "ежегодно не менее 5 млн российских семей должны улучшать свои жилищные условия".

Глава государства напомнил, что в 2020 году для желающих взять ипотеку была запущена льготная программа по ставке 6,5%. Он отметил, что программа имеет прогресс и уже на данный момент выданы кредиты на сумму около 1 трлн рублей, что говорит о том, что жилье приобрели примерно 350 тыс. семей.