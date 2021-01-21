Арнольд Шварценеггер сделал прививку от коронавируса Фото: REUTERS

Известный актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сделал прививку от коронавируса. Он подъехал к медицинскому пункту на машине и получил укол, не выходя из собственного автомобиля. Затем Шварценеггер опубликовал видео всей процедуры в своем Instagram.

Актер призвал всех последовать его примеру.

- Идем со мной, если хочешь жить! - процитировал он уже ставшую крылатой фразу из "Терминатора".

А в комментариях к видео пошутил, что еще никогда не был так счастлив стоять в очереди.

Напомним, в середине декабря в США одобрили вакцину от коронавируса, которую разработали немецкая компания BioNTech и американская Pfizer. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация в стране начнется в течение суток.

Таким образом, Штаты стали третьей страной, в которой одобрили вакцину BioNTech и Pfizer. До этого ее приняли в Великобритании и Канаде.