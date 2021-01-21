Албания объявила российского дипломата персоной нон-грата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Албания объявила российского дипломата персоной нон-грата. Теперь политику придется в течение 72 часов покинуть страну. Причина - нарушений дипломатом установленных государством эпидемиологических мер. Об этом 21 января сообщило агентство France Press.

- Алексей Кривошеев должен покинуть страну в течение 72 часов, - приводит издание текст заявления МИД страны.

Таким образом власти страны выдворяют российского дипломата, однако в ведомстве Албании выразили надежду на то, что Москва сможет с пониманием отнестись к этому решению. Там же говорится, что власти Албания всегда стремится к укреплению дружеских отношений с российской стороной.

Тем временем, в российском посольстве в Албании уже отреагировали на случившееся. Там считают, что введение данных меры можно назвать необоснованными по отношению дипломату Кривошеев.